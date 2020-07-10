أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN Health)-- دعا مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، الخميس، إلى إعادة فتح المدارس، قائلا إنه إذا بقيت المدارس مُغلقة، سيكون ذلك "تهديدًا أكبر للصحة العامة".

وأضاف ريدفيلد، خلال قمة افتراضية استضافها موقع "ذا هيل": "لا يمكنني المبالغة في مدى أهمية إعادة فتح مدارسنا في هذه الدولة الآن... أعتقد حقاً أنها فائدة لصحة لهؤلاء الأطفال".

وتابع ريدفيلد: "إن إغلاق المدارس فعليًا يمثل تهديدًا أكبر على الصحة العامة للأطفال من إعادة فتح المدارس"، مُشيرًا إلى أن فيروس كورونا لا يشكل تهديدا كبيرًا لمعظم الأطفال.

وقال ريدفيلد: "لا أعتقد أننا يجب أن نبالغ في محاولة تطوير نظام لا يدرك حقيقة أن هذا الفيروس حميد نسبيًا لمن هم دون سن العشرين... الخطر الأكبر الذي يسببه الفيروس هو إذا كان هناك فرًدا ضعيفًا في تلك المجموعة، مثل حفيدي، أو إذا كان هناك فردًا ضعيفًا مثل المعلم، لهذا السبب نحتاج إلى حماية الضعفاء".

ولفت مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حفيده مصاب بالتليف الكيسي. وقال إنه واثق من أنه يمكن إعادة فتح المدارس بأمان ويجب إعادة فتحها.

وقال ريدفيلد إن مركز السيطرة على الأمراض سيعمل مع الولايات والسلطات المحلية للتأكد من أن المدارس يمكن أن تتبع إرشادات إعادة الفتح.