القوة الضاربة الأمريكية في بحر الصين تتخذ إجراءات "غير مسبوقة" بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، السبت، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مشيرا إلى أن أمريكا لا يحق لها الحديث عن تعاون بين الصين ومنظمة الصحة العالمية بعد الانسحاب رسميا من المنظمة.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية تصريحات جيان والتي قال فيها: "الصين والمنظمة بينهما تواصل وتعاون وثيقان منذ تفشي مرض فيروس كورونا الجديد".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية قائلا: " مساهمتنا في التعاون بشأن الصحة العامة العالمية تعد مساهمة دولة كبيرة ومسؤولة"، وفقا لشينخوا.

وبشأن التصريحات الأمريكية قال جيان إنه لم يعد لواشنطن الحق بإصدار تعليقات "غير مبررة" حول التعاون بين بكين والمنظمة.

وتابع جيان قائلا: "إذا كانت الولايات المتحدة تهتم حقا بالجهود العالمية ضد المرض، فإن أول شيء تحتاج إليه هو الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الخاصة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بطرق مثل دعوة خبراء المنظمة لتتبع منشأ الفيروس في الولايات المتحدة"، وفقا للوكالة الصينية.

وكانت قد أعلنت أمريكا انسحابها رسميا من منظمة الصحة العالمية قبل أيام قليلة وذلك بسبب اتهامات إدارة ترامب للمنظمة بمحاباة الصين على حساب أمريكا بما يخص الكسف عن منشأ فيروس كورونا.