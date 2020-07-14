بعد اعتقال جزائريين.. شرطة كتالونيا تعلن إحباط هجوم إرهابي في برشلونة

مدريد، إسبانيا (CNN)-- أعلنت الشرطة الإسبانية، إحباط مخطط للقيام بتفجيرات إرهابية في مدينة برشلونة، وذلك في أعقاب اعتقال شخصين من أصول جزائرية، قالت شرطة كتالونيا إنهما ينتميان إلى "خلية إرهابية".

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة الكتالونية موسوس ديسكوادرا، فإن المتهمين الجزائريين اللذين ألقي القبض عليهما، صباح الثلاثاء، يبلغان من العمر 41 و43 عامًا، وأشار البيان إلى أنه يتم التحقيق معهما في اتهامات بـ"عضوية خلية إرهابية، والتعاون النشط مع منظمة إرهابية، والتحضير والتدريب الذاتي للقيام بأعمال إرهابية".

حملة الشرطة الكتالونية والتي ضمت 100 ضابط، صباح الثلاثاء، تعد المرحلة الثانية من عملية مداهمة واعتقال جرت في يناير كانون الثاني الماضي 2019 في برشلونة وإغوالادا، حيث تم اعتقال 19 شخصًا 4 منهم لا يزالون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وأضاف بيان الشرطة في إقليم كتالونيا، إن الحملة الأخيرة، أنهت عملية الإسكندرية التي بدأت في يونيو حزيران 2017، والتي تهدف إلى القضاء على "خلية جهادية" كانت تهدف إلى القيام بعدد من التفجيرات في برشلونة.

وأوردت التحقيقات الخاصة بالقضية، الأماكن التي كانت الخلية الإرهابية تهدف إلى القيام بتفجيرات فيها، كما تشير التحقيقات إلى أن "الخلية كانت قد بدأت بالفعل في التدريب، وتطوير العبوات الناسفة والحصول على الأسلحة التي كانت ستسمح لها بتنفيذ الهجمات".