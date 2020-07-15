أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن قاض اتحادي في بوسطن، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت قرارها الذي كان من شأنه منع الطلاب الأجانب في أمريكا، الذين يأخذون دورات عبر الإنترنت فقط، من البقاء في البلاد.

يأتي القرار بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان إدارة الهجرة والجمارك أن الطلاب الأجانب الذين تحول تعليمهم إلى دورات عبر الإنترنت فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا، سيحتاجون إما إلى مغادرة الولايات المتحدة أو إجراء تحويل من الجامعات.

وقال أحد الأشخاص المُطلعين على الأمر لـCNN، إن البيت الأبيض شعر بالصدمة العكسية تجاه إعلان إدارة الهجرة، وأن البعض داخل البيت الأبيض يعتقدون أنه تم وضعه وتنفيذه بشكل سيئ.

وفقًا لمصدر آخر، يركز البيت الأبيض الآن على تطبيق القاعدة فقط على الطلاب الجدد، بدلاً من الطلاب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة. ورفض البيت الأبيض التعليق على السياسة الجارية.

ويوجد أكثر من مليون أجنبي في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب الطلاب عن إحباطهم وقلقهم بشأن خطواتهم التالية، حيث أعلنت الجامعات والكليات قرارات بنقل جميع الدورات عبر الإنترنت.

ومن بين هذه الجامعات كانت جامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية جنبا إلى جنب مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ضد قرار إدارة الهجرة. ومنذ ذلك الحين، رفعت العديد من الكليات والولايات دعاوى مماثلة.

وقال ديفيد ليبرون، رئيس جامعة رايس، في حديث لـ CNN: "القواعد التي تم اقتراحها كانت قاسية ومضللة ولا تخدم جامعاتنا ولا تخدم طلابنا ولا تخدم بلادنا حقيقة".

كانت متطلبات الحصول على تأشيرة للطلاب صارمة دائمًا وقد تم حظر القدوم إلى الولايات المتحدة للدراسة عبر الإنترنت فقط.

وقال نائب وزير الأمن الداخلي بالوكالة كين كوتشينيللي، لبريانا كيلار من CNN الأسبوع الماضي: "إذا لم تفتح كلية أو إذا كانت ستكون 100٪ على الإنترنت، فلا نتوقع أن يكون الناس هنا من أجل ذلك".