ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لمحاسبة الصين عن القمع في هونغ كونغ

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه وقع على أمر تنفيذي وتشريع "لمحاسبة الصين على أفعالها القمعية ضد شعب هونغ كونغ".

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي: "قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ، الذي وقعته بعد ظهر اليوم، تم تمريره بالإجماع من خلال الكونغرس".

وتابع الرئيس الأمريكي: "هذا القانون يمنح إدارتي أدوات جديدة قوية لتحميل المسؤولية للأفراد والكيانات الضالعة في إخماد حرية هونغ كونغ".

وقال ترامب إنه وقع أيضًا على أمر تنفيذي "بإنهاء المعاملة التفضيلية الأمريكية لهونغ كونغ".

وبموجب الأمر، "ستعامل هونغ كونغ الآن مثلما تعامل الصين الصين. لا امتيازات خاصة"، بحسب ترامب الذي أوضح أنه لا تكون هناك معاملة اقتصادية خاصة ولا تصدير لتقنيات حساسة، مضيفًا أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نضع تعريفات ضخمة".

ويأتي أمرا ترامب، بعد تمرير الصين لـ"قانون الأمن" المثير للجدل يعزز من سلطاتها في هونغ كونغ.

ويعاقب القانون من يطالب بانفصال هونغ كونغ عن الصين أو القيام بأعمال تخريب والتواطؤ مع قوى أجنبية، إضافة إلى قيود على تنظيم الاحتجاجات.

وكانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية سابقة قبل أن تعيد الصين السيطرة عليها في 1997.