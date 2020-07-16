أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استدعت الخارجية الصينية، السفير الأمريكي لدى بكين، احتجاجًا على قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ، والذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الصينية، الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ زيجوانغ، استدعى تيري برانستاد، سفير الولايات المتحدة لدى الصين لـ"التعبير عن معارضته الشديدة" لقانون هونغ كونغ للحكم الذاتي "الذي وقعه الرئيس الأمريكي ترامب وسياساته".

وأضاف البيان أنه من أجل حماية مصالحها، "ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة بما في ذلك العقوبات ضد الكيانات والأفراد الأمريكيين المعنيين".

كما طالب البيان، الولايات المتحدة، بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية للصين في شينجيانغ، والتبت، وبحر الصين الجنوبي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن توقيعه قانونا وأمرا تنفيذيا لـ"محاسبة" الصين على قانون "الأمن القومي" الذي فرضته على هونغ كونغ.

وأوضح ترامب أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ينهي المعاملة التجارية التفضيلية لهونغ كونغ، عقابا للصين على ما سماه إجراءاتها "القمعية" بحق شعب هونغ كونغ.

وتواجه الصين، انتقادات من الولايات المتحدة بسبب الانتهاكات بحق مسلمي الأويغور والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ، وفرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية تلك الانتهاكات، فيما ردت بكين بفرض عقوبات مماثلة على عدد من المسؤولين الأمريكيين.