لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، إن حكومة المملكة المتحدة "شبه متأكدة" من أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد العام الماضي 2019.

وأوضح راب، حسبما ورد في بيان للحكومة البريطانية، أن التدخل تم من خلال "التضخيم الإلكتروني للوثائق الحكومية المسربة بشكل غير مشروع"، حيث تم تسريب وثائق متعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ونشرها على موقع Reddit قبل انتخابات ديسمبر كانون الأول 2019.

وبينما قال راب، إنه لا يوجد "دليل على حملة روسية واسعة النطاق" لاستهداف الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، أضاف أن أي محاولة للتدخل "غير مقبولة على الإطلاق".

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أن هناك تحقيقًا جنائيًا يجري في هذه الواقعة، وأنه "لن يكون من المناسب لنا أن نقول أي شيء آخر في هذه المرحلة".

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء في بريطانيا، الخميس، أن لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني "وافقت بالإجماع" على نشر "تقرير عن روسيا" قبل عطلة الصيف البرلمانية، وهذا يعني أنه سيتم نشر التقرير الكامل في غضون أقل من أسبوع، حيث تبدأ العطلة الصيفية في 22 يوليو تموز الجاري.

وتشرف لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني على عمل وكالات الاستخبارات MI5 و MI6 و GCHQ.

ووجهت انتقادات لرئيس الوزراء بوريس جونسون في أواخر العام الماضي، واتهم بتأخير التقرير عن نفوذ روسيا في السياسة البريطانية، في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة.