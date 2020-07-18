بعد أكثر من عام على "حادثة نوتردام".. حريق في كاتدرائية نانت في فرنسا

باريس، فرنسا (CNN) – اندلع حريق في كاتدرائية مدينة نانت الفرنسية، السبت، غربي البلاد، قبل أن تسيطر فرق الدفاع المدني على الحريق.

وكانت قد أعلنت فرق الدفاع المدني في المنطقة في البداية أنها هناك محاولات لاحتواء الحريق بدأت وطالبت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة وعدم محاولة المشاركة في عملية الإنقاذ، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر.

وبعد وقت قصير من الإعلان الأول، أكد رئيس دائرة الإطفاء، لوران فيرلي، أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق، مشيرا إلى أن الحادثة لم تكن بنفس حجم تلك التي وقعت في كاتدرائية نوتردام في إبريل/نيسان من عام 2019 وأن الأضرار ليست بنفس السوء.

وقال فيرلي في تصريحات لـBFM التابعة لـCNN: "يمكن أن أؤكد أننا لسنا في نفس الموقف الذي كنا فيه في نوتردام، ولم يتأثر السقف".

وأضاف المسؤول الفرنسي أن 104 من رجال الإطفاء هرعوا إلى مكان الحادثة وسيبقون هناك على مدار اليوم، على حسب قوله.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن دعمه لفرق الدفاع المدني التي احتوت الحريق وذلك في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.