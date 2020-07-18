منها دولة عربية.. ما الدول التي أرسلت رواداً إلى محطة الفضاء الدولية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" تعتبر أحد أهم المشاريع الوطنية في تاريخ الإمارات والمنطقة العربية والتي حدد موعد انطلاقه مبدئيا في تاريخ ما بين الـ20 والـ22 من يوليو/ تموز الجاري وذلك بحسب ما أعلنته وكالة الإمارات للفضاء يوم الخميس.

وقد حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً مهماً في صناعة الفضاء العام الماضي عندما انطلق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، هزاع المنصوري في تاريخ 25 سبتمبر/أيلول من عام 2019، ليصبح فيه المنصوري أول إماراتي في الفضاء، وأول عربي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية. وقد انطلق الإماراتي إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية الروسية "Soyuz-MS 15" من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان.

وبحسب موقع ناسا صنفت الإمارات كالدولة العربية الوحيدة التي زارت محطة الفضاء الدولية ضمن 19 دولة. لتترأس الولايات المتحدة قائمة الدول الأعلى بعدد رواد الفضاء الذين زاروا محطة الفضاء الدولية والذي بلغ عددهم 151 رائد فضاء، إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه قائمة الدول وعدد رواد الفضاء من كل دولة الذين زاروا محطة الفضاء الدولية.