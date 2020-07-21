ترامب عن ارتدائه الكمامة: لا يوجد وطني أكثر مني.. رئيسكم المفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يوجد شخص وطني أكثر منه، في معرض حديثه عن ارتداء الكمامة، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الاثنين: "نحن مُتحدون في جهودنا للتغلب على الفيروس الصيني غير المرئي"، وهو ما مصطلح اعتاد إطلاقه على وباء كورونا، مثيرًا غضب الصين في الوقت نفسه.

وأضاف ترامب: "يقول الكثير من الناس إنه من الوطنية ارتداء قناع للوجه عندما لا تتمكن من التباعد الاجتماعي"، مؤكدًا: "لا يوجد وطني أكثر مني، رئيسكم المفضل!"

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! https://t.co/iQOd1whktN

ومنذ ظهور الوباء في الولايات المتحدة رفض ترامب ارتداء الكمامة. وفي مايو أيار الماضي، قال في تصريحات، لدى إمساكه بقناع طبي خلال زيارة مصنع فورد بولاية ميتشيغن، إنه لن يمنح الصحافة متعة رؤية الكمامة على وجهه.

وقبل أيام، ظهر ترامب مرتديًا كمامة للمرة الأولى لدى زيارته منشأة طبية عسكرية خارج العاصمة واشنطن. ورُغم ذلك قال إنه لن يصدر أمرًا عامًا بارتدائها.