أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أقوى دعوة حتى الآن للتشجيع على ارتداء الكمامات، قائلاً إنها فعالة في احتواء انتشار فيروس كورونا، لكنه لم يكن يرتدي إحداها بنفسه.

بعد أشهر من التقليل من أهميتها والإصرار على أنها مجرد توصية، قال ترامب يوم الثلاثاء إنه يجب ارتداء الأقنعة عندما يكون الناس غير قادرين على اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

قال ترامب: "نطلب من الجميع، عندما لا تكون قادراً على التباعد الاجتماعي، ارتداء قناع".

وتابع ترامب: "سواء أعجبك القناع أم لا، فله تأثير".

لم يكن ترامب يرتدي قناعًا أثناء ظهوره في غرفة الإحاطة الإعلامية في البيت الأبيض.

ووفقًا لآخر بيانات سجلتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن 3 ملايين و891 ألفا و893 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. في حين توفي 141,883 شخصًا على الأقل.