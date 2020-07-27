دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وسائل إعلام حكومية صينية إنه تم إنزال العلم الأمريكي عن قنصلية تشنغدو (جنوب غرب الصين)، مع قرب انتهاء مهلة الـ72 ساعة، التي منحتها بكين لواشنطن لإخلاء مبانيها.

طلبت الصين ذلك ردًا على طلب أمريكي مماثل بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، الأسبوع الماضي، بعدما قال مسؤولون إنها جزء من شبكة تجسس صينية في الولايات المتحدة.

وأوضحت شبكة CGTN الإخبارية الصينية، التابعة للحكومة، أن موظفين بالقنصلية الأمريكية في تشنغدو قد شُوهدوا وهم يغادرونها في السادسة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، أي قبل إنزال العلم الأمريكي بـ18 دقيقة.

🇨🇳🇺🇸 A U.S. national flag has lowered at the U.S. Consulate General in #Chengdu at around 6:18 a.m. on Monday. #ChinaUS 🇨🇳🇺🇸 27日上午6:18分，#美国驻成都总领馆 降旗。 https://t.co/jVKW4iXBbD

Video: U.S. #consulate staff in SW China's #Chengdu leave under high security https://t.co/KZiYZJJXwD

في حين تنتهي مُهلة إخلاء القنصلية الأمريكية في العاشرة من صباح نفس اليوم.

ويوم الجمعة، طلبت الصين من أمريكا إغلاق قنصليتها في تشنغدو. في وقت لاحق، أطلق سكان محليون بالمدينة المفرقعات النارية أمام القنصلية، حسب شبكة CGTN.

وفي اليوم التالي، بدأ موظفو القنصلية في حمل الصناديق داخل وخارج مبناها. كما أزال العمال لافتة التعريف الخاصة بها.

ويوم الأحد، استمرت عملية نقل مقتنيات القنصلية، حيث دخلت إليها مركبة دبلوماسية بيضاء وشاحنة نقل وبعض العمال.

ولم تعلن وزارة الخارجية الصينية عن الموعد النهائي لرحيل أفراد البعثة الأمريكية بقنصلية تشنغدو، لكن من المتوقع أن يكون ذلك صباح الغد، وفقا لما أوردته شبكة CGTN.