محلل في CNN: ترامب يصعّد الحرب الباردة مع الصين لتشتيت الانتباه عن إخفاقاته

الدكتور فاوتشي يرد على ترامب: أعتبر نفسي واقعياً أكثر من شخص منبه إلى الخطر من غير داع

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونال ترامب، الاثنين، إن بعض المحافظين بحاجة إلى تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، رُغم زيادة حالات الإصابة بالوباء في جميع أنحاء البلاد، ودعوة أعضاء إدارته بعض الولايات إلى إلغاء إعادة فتحها.

وقال ترامب، في الإحاطة الإعلامية بشأن فيروس كورونا، الاثنين: "أعتقد حقًا أن الكثير من الحكام يجب أن يفتحوا ولايات لا يفتحونها"، دون تحديد ما هي الولايات التي يجب فتحها.

ولا تتماشى رسالة ترامب مع ما نصح به أعضاء فريق العمل بالبيت الأبيض المعني بمكافحة كورونا، المحافظين في الولايات التي تتزايد فيها الحالات.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، وديبورا بيركس، عضوا الفريق، إن الولايات التي لديها عدد كبير من حالات الإصابة يجب أن تغلق الحانات والمطاعم الداخلية، ضمن قيود أخرى.

وعرض ترامب وجهة نظر أكثر تفاؤلاً، قائلاً إن التطور السريع للقاح والعلاجات لعلاج كورونا سيساعد على تحفيز الانتعاش الاقتصادي.

وقال ترامب: "أعتقد أن التعافي كان قويًا للغاية".

وحسب آخر بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن 4 ملايين و282 ألفا و140 حالة كورونا بالولايات المتحدة. وتوفي ما لا يقل عن 147,791 شخصًا جراء الوباء.

ويوم الاثنين، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 48,217 حالة جديدة و856 وفاة إضافية.