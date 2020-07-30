بعد إعلان تعافي بولسونارو.. إصابة زوجة رئيس البرازيل بفيروس كورونا

ساو باولو، البرازيل (CNN)-- أعلن المكتب الصحفي للرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، في بيان له، الخميس، إصابة السيدة الأولى في البلاد ميشيل بولسونارو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد أيام من إعلان تعافي زوجها من الإصابة بالفيروس.

وأوضح البيان أن سيدة البرازيل الأولى، "في صحة جيدة وستتبع جميع البروتوكولات القائمة"، مضيفًا أن فريق طبي من رئاسة الجمهورية في البلاد، يتابع حالتها الصحية.

شوهدت ميشيل بولسونارو، آخر مرة علانية، بعد ظهر الأربعاء، عندما حضرت حدثًا رسميًا في العاصمة برازيليا مع زوجها.

وأعلنت السلطات البرازيلية، تعافي الرئيس جائير بولسونارو، السبت الماضي، بعد أكثر من أسبوعين من إصابته بالفيروس.

وتعد البرازيل ثاني دول العالم الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت البلاد مليونين و552 ألف إصابة بالمرض، على الأقل، فيما وصلت أعداد الوفيات بسبب كورونا إلى 90 ألفًا و134 حالة وفاة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.