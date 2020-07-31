غيتس: دول أخرى تغلبت على أمريكا في مواجهة فيروس كورونا

بعد أسابيع من احتفال حاكمها بالانتصار.. ولاية فلوريدا في أمريكا بؤرة فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، الخميس، إنه في حين قادت أمريكا الطريق تاريخيًا عندما يتعلق الأمر بأمور، مثل الجدري وشلل الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية، فإن دولا أخرى كانت استجابتها أسرع في الاستجابة والتعامل مع فيروس كورونا.

وقال غيتس، الذي تمول مؤسسة بيل وميليندا غيتس العديد من مبادرات الرعاية الصحية، إن عددًا من البلدان، التي لم يسمها، أصبحت أسرع كثيرًا من الولايات المتحدة.

وأضاف غيتس، خلال حدث مجلة التايم الافتراضي Time 100 Talk، أن البلدان التي لديها خبرة سابقة في مكافحة السارس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كانت الأسرع وأقامت نماذج قوية.

وقال: "إذا حسبت الولايات المتحدة، كان ردنا المحلي ضعيفاً. يمكن أن تتحسن. لقد كانت استجابتنا للبحث والتطوير، وتمويل اللقاحات والعلاجات، هي الأفضل في العالم".

وأشار غيتس إلى أنه، على سبيل المثال، كانت اختبار فيروس كورونا تسري بوتيرة بطيئة.

وأكد مؤسس مايكروسوفت أن أمريكا "بحاجة إلى أن نكون أكثر حصافة في عدم فتح أشياء، مثل الحانات والمطاعم".

ورٌغم ذلك، توقع لرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، أن تحول أمريكا استجابتها الخاطئة لوباء كورونا، وسوف ينتهي بها المطاف في مساعدة العالم.

وقال غيتس: "أعتقد أن كرم الولايات المتحدة سيظهر لمساعدة العالم على ذلك".

ورأى غيتس أن الوباء كان انتكاسة كبيرة، والشيء الجيد الوحيد الذي سنخرج منه هو التقدم في بعض التقنيات التي ستساعد في الاستعداد لوباء مستقبلي، ومع أمراض، كما فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا.