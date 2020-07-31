أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أخبر صندوق الاستثمار المباشر الروسي CNN، أن بعض شركات الأدوية الأمريكية قد تواصلت معه بشأن اللقاح الروسي.

وجاءت التقارير حول لقاح روسيا وسط مخاوف بشأن سلامته وفعاليته ومزاعم بأن البلاد قطعت قواعد أساسية في عملية تطويره.

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، لـCNN، في حين لم يكن هناك "نهج رسمي كامل تجاه روسيا من الجانب الأمريكي"، بدأت بعض الشركات الخاصة في الولايات المتحدة "استفسارات أولية لمعرفة المزيد عن اللقاح".

من المقرر الموافقة على اللقاح، الذي يتم إنتاجه من قبل معهد غماليا Gamaleya، ومقره موسكو، ويتم تمويله من قبل الصندوق الاستثماري الروسي، بحلول 10 أغسطس آب.

ورفض صندوق الثروة السيادي الروسي تقديم أسماء الشركات الأمريكية التي قال إنها على اتصال به.

وبحسب رئيس الصندوق، فإن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة، مضيفًا أيضًا أنه "لا يستبعد إمكانية أن تكون (الولايات المتحدة) واحدة من الدول التي توافق على اللقاح الروسي، بعد التجارب السريرية والموافقات".

ويقول منتقدون إنه تم تجاهل الاتفاقيات الخاصة بالتجارب البشرية في روسيا، وسط ضغوط من الكرملين للحصول على الموافقة على اللقاح الروسي.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، أبلغ المسؤولون الروس CNN، يوم الأربعاء الماضي، أن 20 دولة على الأقل أبدت اهتمامًا بالحصول على اللقاح، بمجرد الموافقة عليه، من دول مثل الهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية.

وتواصلت CNN مع البلدان الثلاثة المذكورة، لكنها لم تتلق أي ردود حتى الآن.

وكان المسؤولون الروس قد أخبروا CNN في وقت سابق أنها ستجري تجارب المرحلة الثالثة الحاسمة أثناء تقديم اللقاح إلى مجموعات عالية الخطورة، مثل الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية.