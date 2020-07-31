أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع اقتراب إفريقيا من تسجيل مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، حذَرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من تخفيف القيود المفروضة عبر القارة، حيث تضاعفت أعداد الحالات خلال الشهر الماضي.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في مؤتمر صحفي افتراضي: "نحن قلقون من أنه الآن بعد أن اضطرت الدول إلى التخفيف عن إجراءاتها، فإننا سنشهد زيادة في الحالات كما رأينا في البلدان الأخرى".

وقال مويتي إن أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء أفريقيا سجلت عددًا أكبر من الحالات الجديدة عما كانت عليه في الأسابيع السابقة، مُضيفًا أن خمس دول فقط تمثل 75٪ من إجمالي الحالات، وتشكل جنوب إفريقيا معظمها.

وأضافت مويتي: "في الأيام الـ 25 الماضية تضاعفت الحالات (في إفريقيا) مع استمرار جنوب إفريقيا في حساب غالبية الحالات". ومع ذلك، "تم الإبلاغ عن عدد أقل من الحالات الجديدة في الأيام السبعة الماضية".

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن نقص الإبلاغ عن الحالات موجود في أفريقيا، لكن ليس بما يكفي للحصول على "خلل كبير في التقديرات".

وتابعت: "لا نعتقد أن آلاف الأشخاص يموتون دون أن يُكتشفوا في القارة"، في تعليقها على زيادة عدد الوفيات الطبيعية في جنوب إفريقيا مقارنة بالعام الماضي - وقالت إن منظمة الصحة العالمية تدرك "أن هناك نقصًا في الإبلاغ عن الحالات، وربما نقص في الإبلاغ عن الوفيات أيضًا".

ورأت مويتي أن ذلك "يطرح سؤالا حول ما إذا كان التناقض مرتبطًا بالوفيات المتعلقة بكورونا أم لا"، مؤكدة: "هذا شيء نتطلع إليه".

وقالت كويتي إن بعض الدول تبلي بلاءً حسناً، بما في ذلك أوغندا وسيشيل وموريشيوس، لكن كانت هناك زيادة في الحالات الجديدة المبلغ عنها في كينيا ومدغشقر ونيجيريا وزامبيا وزيمبابوي.

وأشارت مويتي أيضًا إلى أن بعض الأشخاص في أفريقيا ممن يعانون من أمراض أخرى قد تأثروا بشكل سلبي بجائحة كورونا.

ولفتت أن "الناس يخشون الحصول على العلاج والذهاب إلى الوحدات الصحية للحصول على المساعدة الطبية، بسبب مخاطر كورونا".

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه مع الإبلاغ عن ما يقرب من 890 ألف حالة إصابة و 18 ألف من الوفيات، من المتوقع أن تتجاوز إفريقيا حاجز المليون في الأسبوع المقبل.