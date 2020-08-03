(CNN) حذَرت منسقة فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض، ديبورا بيركس، الأحد، من أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة في كفاحها ضد الجائحة، قائلة إن الفيروس القاتل مُنتشر على نطاق أوسع مما كان عليه عندما انتشر للمرة الأولى في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام.

وقالت بيركس، لمذيعة CNN دانا باش: "ما نراه اليوم مختلف عن مارس وأبريل. إنه منتشر بشكل غير عادي. إنه في المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية".

وشددت بيركس على أن الأمريكيين بحاجة إلى اتباع التوصيات الصحية، بما في ذلك ارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي.

وقالت بيركس: "بالنسبة لكل من يعيش في منطقة ريفية، فأنت لست محصنًا أو محميًا من هذا الفيروس... إذا كنت في أسر متعددة الأجيال، وكان هناك تفشي في منطقتك الريفية أو في مدينتك، فعليك التفكير في ارتداء قناع في المنزل، بافتراض أنك إيجابي (الإصابة)، إذا كان لديك أفراد في أسرتك مع أمراض" أخرى.

وأضافت "هذا الوباء مختلف الآن وهو أكثر انتشارًا وهو ريفي وحضري".

وتوقعت مجموعة جديدة، نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكثر من 173 ألف حالة وفاة في أمريكا بحلول 22 أغسطس آب.

وحذَر مدير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية السابق، الدكتور سكوت غوتليب في CNBC الشهر الماضي، من أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا يمكن أن يتضاعف إلى 300 ألف حالة وفاة بحلول نهاية العام، إذا لم تغير الدولة مسارها.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الوقت قد حان لإعادة ضبط استجابة الحكومة الفيدرالية للوباء ، قالت بيركس: "أعتقد أن الحكومة الفيدرالية أعادت تعيينها قبل حوالي خمسة إلى ستة أسابيع عندما رأينا أن هذا بدأ يحدث عبر الجنوب".

ولكن قبل ستة أسابيع تقريبًا، أعلن نائب الرئيس مايك بنس ، الذي يرأس فريق العمل المعني بكورونا، في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة "تكسب المعركة" وليس هناك "موجة ثانية". لم تعالج تلك المطالبات يوم الأحد.

وتأتي تعليقات بيركس في الوقت الذي أبلغت فيه الولايات المتحدة عن حالات وفاة وفيروس كوروني أكثر من أي دولة أخرى.

حتى يوم الأحد، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 4.6 مليون حالة إصابة بكورونا، وتوفي ما لا يقل عن 154.449 أمريكيًا، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.