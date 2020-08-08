واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- حدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، الإجراءات التنفيذية التي سيتبعها "إذا استمر الديمقراطيون في احتجاز" حزمة المساعدات لدعم الاقتصاد "كرهينة".

وستشمل الإجراءات تأجيل ضريبة الرواتب، وتمديد إعانات البطالة، وتمديد وقف الطرد وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب، والتنازل عن فوائدهم.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي: "تواصل إدارتي العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين في الكونغرس من شأنه تمديد إعانات البطالة وتوفير الحماية لعمليات الإخلاء... وإغاثة الأسر الأمريكية، لكن بشكل مأساوي، (رئيسة مجلس النواب) نانسي بيلوسي و(زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ) تشاك شومر يواصلان الإصرار على سياسات اليسار الراديكالية التي لا علاقة لها بفيروس الصين".

وتابع ترامب: "إذا استمر الديموقراطيون في احتجاز هذا الإغاثة الحرجة رهينة، فسأعمل وفق سلطتي كرئيس على تزويد الأمريكيين بالإغاثة التي يحتاجون إليها".

وقال ترامب إن "ما نتحدث عنه هو تأجيل ضريبة الرواتب لفترة أشهر حتى نهاية العام، ويمكنني تمديدها لفترة معينة... ولذا سنطرح ضريبة الرواتب حتى نهاية".

وأشار إلى أن ذلك سيكون بأثر رجعي حتى الأول من تموز (يوليو)، وقد يمدد في نهاية العام قد يمدد، مُنوها: "سأعمل على تعزيز إعانات البطالة حتى نهاية العام".

وأكد ترامب أن إجراءًا تنفيذيًا آخر سيتخذه، هو "تأجيل مدفوعات قروض الطلاب والتنازل عن الفائدة حتى إشعار آخر. لذا، لا يُسمح للطلاب الذين يدفعون قروضًا للطلاب وفي كثير من الحالات حتى بالعودة إلى كلياتهم".

واختتم حديثه بقوله إنه يخطط لـ"تمديد وقف الإخلاء".

وتوقفت المفاوضات بشأن حزمة التحفيز التالية في الكونغرس، يوم الجمعة، مع الديمقراطيين وانسحب مسؤولو إدارة ترامب بعد انهيار المحادثات، وتحول الأمر إلى توجيه أصابع الاتهام.