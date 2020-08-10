بموجب قانون الأمن القومي.. شرطة هونغ كونغ تعتقل قطب الإعلام جيمي لاي

هونغ كونغ (CNN)-- ألقت شرطة إقليم هونغ كونغ القبض على قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، و6 أشخاص آخرين لارتكابهم جرائم بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل، حسبما أكد المتحدث باسم الشرطة لـCNN، صباح الاثنين.

وقالت الشرطة في هونغ كونغ، إن جيمي لاي البالغ من العمر 72 عامًا، اعتقال للاشتباه في "التواطؤ مع دول أجنبية وعناصر خارجية".

ووفقًا لصحيفة Apple Daily، المملوكة لقطب الإعلام جيمي لاي، فإن من بين الأفراد الستة الآخرين الابن الثاني لـ"لاي"، وعدد من المديرين التنفيذيين في Next Digital، الشركة المالكة للصحيفة.

وأشار بيان للشرطة في هونغ كونغ، إن الرجال السبعة تتراوح أعمارهم بين 39 و 72 عاما، مضيفًا أن التحقيقات لا تزال جارية، و"لا يمكننا استبعاد احتمال اعتقال المزيد من الأشخاص".

وبموجب قانون الأمن القومي، الذي أقرته الحكومة الصينية وسط انتقادات واعتراضات واسعة من القوى السياسية المؤيدة للديمقراطية في الإقليم، فإن جريمة التواطؤ مع قوى أجنبية يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وجاء اعتقال "لاي" بعد أن فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية الموالية للصين كاري لام، و 10 مسؤولين صينيين، بسبب ما قالت إنه "تقويض" للحكم الذاتي في هونغ كونغ.

وفي يونيو حزيران الماضي 2020، اتهمت السلطات قطب الإعلام جيمي لاي، بالتحريض على المشاركة في تجمع غير مصرح به خلال وقفة احتجاجية سنوية على ضوء الشموع لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989، التي حظرتها شرطة الإقليم هذا العام.

وداهمت شرطة هونغ كونغ، مقر صحيفة Apple Daily بعد اعتقال جيمي لاي، مالك الصحيفة، حسبما ظهر في بث مباشر عبر صفحة الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح الاثنين.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الشرطة وهي تبحث في مكاتب غرفة الأخبار، وتطالب العاملين بإبراز وثائق هويتهم، فيما أكدت الشرطة لـCNN في بيان، أنه تملك أمرًا قانونيًا لدخول مقر Apple Daily.