دكتور أنتوني فاوتشي: نأمل أن يكون لقاح "مودرنا" فعالا بنسبة أكبر من 60٪

CNN تتحدث مع أول متطوعة أمريكية تلقت جرعة “مودرنا” لقاح كورونا في المرحلة الثالثة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صفقة بقيمة 1.525 مليار دولار مع شركة مودرنا - Moderna لتصنيع وتقديم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا للشركة بمجرد الموافقة عليه، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وأعلن ترامب الصفقة خلال الإحاطة اليومية حول فيروس كورونا من البيت الأبيض، يوم الثلاثاء.

وموديرنا هي إحدى الشركات العديدة التي تصنع اللقاح "في مخاطرة"، مما يعني أن الشركة تقوم حاليًا بصنع اللقاح قبل الموافقة عليه. وتجري التجارب السريرية حاليًا لاختبار ما إذا كانت آمنة وفعالة أم لا.

وبموجب الصفقة، التي تصل قيمتها إلى 1.525 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة، ستكون الجرعات مملوكة للحكومة الأمريكية وسيتم توزيعها واستخدامها كجزء من لقاح كورونا.

وإذا تم استخدام الجرعات، سيتم توفيرها للأمريكيين مجانًا. ويمكن للحكومة أيضًا الحصول على 400 مليون جرعة إضافية من هذا اللقاح.

واللقاح، المُسمى mRNA-1273، تم تطويره بواسطة شركة مودرنا بالتعاون مع الحكومة الأمريكية. وقد حصلت على مساعدة في التطوير من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهيئة الأبحاث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم.

ودعمت الحكومة الأمريكية التجارب السريرية في المراحل المتأخرة وساعدت في توسيع نطاق التصنيع. والمرحلة السريرية المتقدمة من تجربة موديرنا، التي بدأت في 27 يوليو تموز، هي أول تجربة سريرية تمولها الحكومة من المرحلة الثالثة للقاح كورونا في البلاد.

وهذه الصفقة جزء من عملية "Warp Speed"، ​​التابعة للحكومة الأمريكية، وهي حملة فيدرالية لتسويق اللقاحات والعلاجات في أقرب وقت ممكن بأمان.

وقالت وزارة الصحة الأمريكية إن الهدف هو الحصول على لقاحات فعالة للشعب الأمريكي بحلول نهاية العام.

كما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع شركة فايزر في يوليو تموز لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاحها.

وفي أغسطس آب، توصلت إلى صفقة مماثلة بشأن 100 مليون جرعة مع شركة جانسين، ذراع اللقاحات الخاصة بشركة جونسون آند جونسون، لمرشح اللقاح. ولديها صفقات مع عدة شركات أخرى.

وهناك 28 لقاحًا لكورونا قيد التجارب البشرية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.