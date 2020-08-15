ما هي خطط تطوير لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد كورونا؟

روسيا: تلقينا طلبات للحصول على أكثر من مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا

موسكو، روسيا (CNN)-- قالت وزارة الصحة الروسية، السبت، إن عملية إنتاج لقاح "سبوتنيك – في" الخاص بفيروس كورونا، قد بدأت في البلاد.

وتم تطوير اللقاح من قبل معهد غمالية، ومقره موسكو، ووافقت الحكومة الروسية على اللقاح، الثلاثاء الماضي، قبل بدء تجارب المرحلة الثالثة الحاسمة.

وأعلن كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح ستبدأ في 12 أغسطس آب في روسيا.

وقال ديميترييف إن لقاح فيروس كورونا الروسي سيتم طرحه تدريجيًا للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية قبل بدء التطعيم الشامل للروس في أكتوبر تشرين الأول.

وفي حديثه مع أندرسون كوبر ودكتور سانغاي غوبتا من CNN، الثلاثاء، قال ديميترييف إن "السلامة هي جوهر اللقاح".

وأضاف ديميترييف: "نعلم أن التكنولوجيا تعمل، وسننشر البيانات في أغسطس وسبتمبر لإثبات ذلك".

وفي أعقاب النشر الشامل المخطط له بين الروس في أكتوبر تشرين الأول، قال ديمترييف إن اللقاح سيتم توفيره لدول أخرى في حوالي نوفمبر تشرين الثاني.

ولم تنشر روسيا أي بيانات علمية بشأن اختباراتها ولا تستطيع CNN التحقق من سلامة اللقاح أو فعاليته المزعومة.