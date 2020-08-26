(CNN)-- عقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اجتماعا للجنة المركزية، الثلاثاء، لمناقشة إجراءات الطوارئ للتغلب على فيروس كورونا وتقليل الأضرار الناجمة عن اقتراب إعصار بافي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الحكومية.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صورًا لما زعمت أنه كيم جونغ أون في الاجتماع الذي عقد في 25 أغسطس آب.

ووفقًا لتقرير الوكالة، فإن الاجتماع "قام بتقييم بعض الخلل في عمل الدولة الطارئ لمكافحة الوباء" ودرس الإجراءات اللازمة للتغلب علي "بشكل عاجل".

وشدد الاجتماع على الحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة يشارك فيها الحزب والمجتمع بأكمله لاستكمال والحفاظ على الموقف المناهض للوباء.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع ركز أيضًا على اتخاذ إجراءات حالة الطوارئ لمنع الضرر، حيث من المتوقع أن يؤثر الإعصار القوى على المنطقة الكلية لكوريا الشمالية.

وشدد كيم جونغ أون على أهمية منع وقوع إصابات جراء الإعصار وتقليل الأضرار التي لحقت بالمحاصيل.

وقال كيم إنه "عمل مهم لا يمكن تجاهله أبدًا حتى ولو لحظة لتحمل حزبنا مسؤولية مصير الشعب وأيضًا عمل حاسم في تقرير ما إذا كنا سننهي الزراعة بنجاح هذا العام أم لا".