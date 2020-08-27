حكم تاريخي ضد منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا برينتون تارانت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر القضاء النيوزلندي حكمه ضد الإرهابي اليميني، برينتون تارانت، منفذ هجوم إطلاق النار على مسجدين في البلاد والذي راح ضحيته 51 شخصا العام الماضي.

الحكم قضى بالسجن المؤبد دون السماح بإطلاق السراح المشروط، وهو الحكم الذي يعتبر الأطول في تاريخ القضاء النيوزيلندي والذي لم يصدر بحق أحد من قبل في البلاد.

وواجه تارانت الذي يحمل الجنسية الأسترالية اتهامات تشمل 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة بالتورط في حادث إرهابي، ويعتبر تارانت أول شخص في نيوزلندا يدان بهذه التهم.

وكانت مذبحة المسجدين في "كرايست تشرش" العام الماضي قد دفعت الحكومة النيوزيلاندية لتبني مجموعة من الإجراءات في محاولة لمحاربة العنصرية والعنف، ولكن ما زال مسلمو نيوزيلاندا يريدون المزيد من التغيير للشعور بالأمان من جرائم الكراهية.

كان شراء الأسلحة العسكرية شبه الآلية في نيوزيلندا حتى تاريخ الهجوم قانونياً. ولطالما كانت هناك تحركات في نيوزيلندا منذ التسعينيات لتشديد القوانين ولكن لم تلق تلك التحركات الزخم المطلوب لتحقيقها قبل 2019، وعلى الرغم من ذلك لم يكن تراخي قوانين السلاح في البلاد ملحوظاً مع انخفاض جرائم القتل نسبياً. فبين عامي 2007 و2017 بلغ معدل حوادث القتل 74 حادثا سنويا منهم 11% فقط باستخدام طلق ناري.