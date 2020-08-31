مستشارة للبيت الأبيض: لا ينبغي للناس انتظار اللقاح لفعل الشىء الصحيح

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(CNN)-- قالت منسقة فريق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض الدكتورة ديبورا بيريكس، إنه لا ينبغي للناس انتظار وجود لقاح مضاد لفيروس كورونا "لفعل الشيء الصحيح".

وأضافت بيركس، في حديثها في مؤتمر في ولاية مينيسوتا، الأحد: "افعل الشيء الصحيح اليوم، لأننا إذا فعلنا الشيء الصحيح اليوم، فإننا ندخل (فصل) الخريف بعدد أقل بكثير من الحالات".

وقالت بيركس إنها تأمل عندما تصبح البيانات متاحة ويمكن للشعب الأمريكي أن يرى أن اللقاح آمن وفعال، فإنهم سيرغبون في الحصول عليه.

وتابعت: "في الوقت الحالي، نكتسب الحرية من خلال ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي. مع اللقاح، يكون تفاعلًا محتملًا مختلفًا جدًا بالنسبة لنا جميعًا".

وأكدت أنها تأمل في الوصول إلى لقاح "لكنني مُقتنعة جدًا الآن أنه يمكننا منع الانتشار المجتمعي من خلال ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وتجنب الحشود".

وأشار بيركس إلى أن الحشود ليست مجرد حفلات موسيقية كبيرة، ولكنها أيضًا حفلات شواء في الفناء الخلفي مع 25 شخصًا لا يرتدون أقنعة.