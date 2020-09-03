أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن بعض المنشآت النووية لكوريا الشمالية لا تزال مستمرة في العمل، مؤكدة أن ذلك "يدعو للقلق الشديد".

وأضافت الوكالة، في تقرير سنوي، أنه "على الرغم من استمرار إغلاق بعض المحطات النووية، إلا أن هناك مؤشرات على استمرار البلاد في تخصيب اليورانيوم"، مشيرة إلى أن تقييماتها يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات مفتوحة المصدر، حيث لم يُسمح لمفتشيها بدخول كوريا الشمالية منذ عام 2009.

وجاء في التقرير، الصادر الثلاثاء، ونُشر على الإنترنت يوم الأربعاء، أن "البلاد لا يبدو أنها تصنع بلوتونيوم جديد، وهو مكون رئيسي في الأسلحة النووية"، "من شبه مؤكد أنه لم يحدث أي نشاط لإعادة المعالجة في موقع يونغبيون، وأن البلوتونيوم المنتج في المفاعل بقدرة 5 ميغاوات خلال دورة التشغيل الأخيرة لم يتم فصله".

وقالت الوكالة إنها "لم تلاحظ أي مؤشرات على تشغيل المفاعل، على الرغم من وجود مؤشرات على اختبار البنية التحتية لمياه التبريد خلال أبريل نيسان 2020"، لافتة إلى وجود مؤشرات على استمرار أنشطة التعدين في مواقع أُعلن من قبل أنها منجم بيونغسان لليورانيوم ومحطة تركيز اليورانيوم في بيونغسان.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة، أن "استمرار البرنامج النووي لكوريا الشمالية يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.. وهو أمر مؤسف للغاية".