(CNN)-- ألقت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، بظلال من الشك خلال مقابلة حصرية لـ CNN حول لقاح مُحتمل لفيروس كورونا دفع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كثيرًا ما يروج لعلاج قادم للوباء المستشري.

وردًا على سؤال من مذيعة CNN دانا باش، في مقطع تم نشره يوم السبت، عما إذا كانت ستحصل على لقاح تمت الموافقة عليه وجرى توزيعه قبل الانتخابات، أجابت هاريس: "حسنًا، أعتقد أن هذا سيكون مشكلة لنا جميعًا".

وتابعت في المقابلة المُسجلة مُسبقًا: "سأقول إنني لن أثق في دونالد ترامب وسيتعين أن يكون مصدرًا موثوقًا للمعلومات التي تتحدث عن فعالية وموثوقية كل ما يتحدث عنه.. لن أوافق على كلامه".

ويوم الأحد، ستبث المقابلة كاملة في برنامج "حالة الاتحاد"، المُذاع عبر CNN.

وذكرت CNN، الخميس، أن ترامب ضغط على مسؤولي الصحة بإدارته لتسريع تطوير اللقاح في محاولة لإقناع الناخبين بنهاية وشيكة للوباء الذي يهدد بإعادة انتخابه.

وأخبر CNN عدد من المصادر المطلعة على ما يجري بأن المسؤولية تبدو هائلة، وأن البيئة شبيهة ببيئة قدر الضغط.

وعندما سألتها دانا باش عما إذا كانت تعتقد أن خبراء الصحة العامة والعلماء سيحصلون على الكلمة الأخيرة بشأن فعالية اللقاح، توقعت كامالا هاريس أنهم لن يفعلوا ذلك.

وقالت هاريس: "إذا كان الماضي بمثابة مقدمة بأنهم لن يفعلوا ذلك، فسيتم تكميم أفواههم وقمعهم، وسيتم تهميشهم... لأنه يتطلع إلى انتخابات مقبلة في أقل من 60 يومًا، وهو يحاول الحصول على كل ما في وسعه للتظاهر بأنه كان قائدًا في هذه القضية عندما لا يكون كذلك".

وسعت الإدارة الأمريكية إلى مواجهة المخاوف من أن السياسة ستؤثر على عناصر تطوير اللقاح أو توزيعه.

وقال منصف السلاوي، كبير مستشاري عملية Warp Speed​، في مقابلة نُشرت الخميس، إنه سيستقيل من منصبه إذا كان هناك تدخل غير مبرر في جهود لقاح كورونا.

وتابع: "يجب أن أقول إنه لم يكن هناك أي تدخل على الإطلاق"، مُضيفًا أنه سيكون "بعيدًا" إذا رأى ضغطًا للحصول على إذن استخدام طارئ لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم يؤمن به.

واستمر مسؤولو الصحة في الإدارة الأمريكية في الإصرار على عدم الموافقة على استخدام أي لقاح أو علاج - إما من خلال إذن كامل أو تخصيص استخدام طارئ - ما لم يكن آمنًا وفعالًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، الخميس: "لا أحد يضغط على إدارة الغذاء والدواء (اف دي ايه) لفعل أي شيء".