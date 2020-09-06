مع تسجيل أكثر من 1000 حالة جديدة في اليوم.. فرنسا تواجه خطر الانزلاق مرة أخرى إلى حيث كانت في ذروة الوباء

60 مليون لقاح بنهاية عام 2021 .. المملكة المتحدة تعتمد على هذا المختبر الفرنسي لتزويد البلاد باللقاحات

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أضافت فرنسا سبع مناطق أخرى إلى "منطقة الدورة النشطة" أو "المنطقة الحمراء" لفيروس كورونا، وفقًا لمرسوم نُشر يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 28.

وفي المناطق الحمراء، تتمتع السلطات بسلطة تطبيق تدابير مثل جعل الأقنعة إلزامية في الهواء الطلق وإغلاق الحانات والمطاعم.

وتتكون فرنسا من 94 قسمًا إداريًا، تسمى مناطق، والآن 28 منها "مناطق حمراء".

وجرى إضافة 4 "مناطق" تعد موطنا للمناطق الحضرية في ليل وروين ولوهافر وستراسبورغ وديغون، و"مقاطعتا" كورسيكا (جنوب كورسيكا وهوت كورس) وجزيرة ريونيون تم إضافتها إلى القائمة.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المسجلة خلال 24 ساعة في فرنسا 8550 حالة يوم السبت، وهو قريب من الرقم الذي تم تسجيله في اليوم السابق (8975)، وهو الأعلى منذ بدء تفشي المرض في البلاد، وفقًا للبيانات التي نشرتها السلطات الصحية.