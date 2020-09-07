بعد تسميمه.. زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني يستفيق من الغيبوبة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استفاق زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، من الغيبوبة التي دخل بها قبل أسابيع، وفق بيان صادر عن المستشفى الذي يرقد فيه في العاصمة الألمانية، برلين، الإثنين.

وأشار المستشفى في بيانه إلى أن أجهزة التنفس قد نُزعت عن نافالني، وبات يستجيب مع الإشارات اللفظية، وفق ما جاء في البيان.

وأكد المستشفى أن من البكر تحديد الأضرار بعيدة الأمد التي تسببت بها عملية تسميمه التي وصفها المستشفى بـ"الشديدة".

وكان قال مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين، الذي يعالج قائد المعارضة الروسية أليكسي نافالني، في 24 أغسطس/آب الماضي، إن الاختبارات تشير إلى أنه أصيب بالتسمم.

وذكرت المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسية، أنه تعرض للتسمم بعد تناوله كوب شاي وقد أصيب بآلام على متن رحلة غادرت لتوها من مدينة تومسك في سيبريا، واضطرت الرحلة التي كان على متنها إلى العودة وشُوهد نافالني وهو ينزل من الطائرة، حيث كان يئن من الألم.