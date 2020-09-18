استئناف التجارب على لقاح أكسفورد الخاص بكورونا في بريطانيا بعد توقف مؤقت

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة "ترى الآن موجة ثانية قادمة"، وهذا أمر "لا مفر منه"، بحسب ما قال للصحفيين في أكسفورد، الجمعة.

وأضاف جونسون: "من الواضح أننا ننظر بعناية شديدة في انتشار الوباء مع تطوره خلال الأيام القليلة الماضية وليس هناك شك، كما قلت لأسابيع الآن، أننا يمكن (و) نشهد الآن ثانية موجة قادمة".

وتابع رئيس الحكومة البريطانية: "نشاهدها (الموجة) في فرنسا وإسبانيا وعبر أوروبا. لقد كان أمرًا لا مفر منه تمامًا أننا سنراه في هذا البلد".

وقال جونسون: "لا أريد الخوض في (تنفيذ) الإغلاق الوطني الثاني"، مُعتبرًا أن "الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إذا اتبع الناس الإرشادات".

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 4322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك في أعلى حصيلة يومية للحالات منذ 8 مايو.

ويوم الجمعة، أفادت وزارة الصحة البريطانية بحدوث 4322 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل حصيلة الحالات كورونا الإجمالية 385,936.

كما حدثت 27 وفاة جديدة جراء الفيروس، وهو ما رفع إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا إلى 41,732.

وكان جونسون قد أصيب بفيروس كورونا في مارس أذار الماضي، قبل أن يتماثل للشفاء من الوباء في نهايات أبريل نيسان الماضي.