قاض يأمر البيت الأبيض بإتاحة ترجمة للغة الإشارة خلال إحاطة كورونا

(CNN)-- أمر قاض فيدرالي البيت الأبيض، الأربعاء، بتضمين مترجم لغة الإشارة في موجز الفيديو الخاص بإحاطاته الصحفية حول فيروس كورونا، بداية من 1 أكتوبر تشرين الأول.

وهذا التغيير يعني أن قنوات البث الحي المُتاحة لشبكات التليفزيون ستتضمن الآن ترجمة للغة الإشارة الأمريكية.

وقال القاضي جيمس بواسبيرغ، من محكمة مقاطعة العاصمة واشنطن، في أمره اليوم: "يجب على المدعى عليهم تضمين مترجم لغة إشارة أمريكي مؤهل في موجز البيت الأبيض في جميع إحاطاته بشأن فيروس كورونا".

وأوضح القاضي أن المترجم الفوري للغة الإشارة ينبغي أن يكون مكانه فعليًا بالقرب من المٌتحدث، أو عن طريق تضمينه في الإطار تغذية الفيديو بحيث يتم تصويره باستخدام تقنية صورة داخل صورة.

كما أمر القاضي بتسهيل البيت الأبيض لعملية نقل الترجمة الفورية للغة الإشارة عبر شبكات التليفزيون بطريقة تسمح لها بإظهارها خلال عملية البث.