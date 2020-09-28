دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الأرميني، أرمين سركسيان، الإثنين، أن الدعم العسكري والسيبراني الذي تقدمه تركيا لأذربيجان يعيد إلى أذهان الشعب الأرميني "شبح الدولة العثمانية" مؤكدا أن بلاده لن تسمح بتكرار تلك "المجزرة".

وقال سركيسيان في كلمة له أثناء مؤتمر دولي للأمن السيبراني، والذي قام بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن بلاده تواجه تهديدا سيبرانية كل يوم من جارتها أذربيجان ومن تركيا.

وتطرق الرئيس الأرميني إلى التصعيد العسكري مع أذربيجان قائلا: "للأسف، علي أن أعلن أن دولة عضوا في الناتو، تركيا، تقدم الدعم الكامل لأذربيجان عبر الطائرات المسيرة الإلكترونية والهجمات السيبرانية".

وتابع سركسيان قائلا: "لكن ليس ذلك فقط، تركيا تدعم أذربيجان بالجنود والمستشارين والمرتزقة وبطائراتها الـF-16 كذلك"، على حد قوله.

وأضاف الرئيس الأرميني قائلا: "بالنسبة لكل أرميني يعيش في كل أرجاء العالم، فهذا يعيد الشبح إلى الأذهان، وأقول شبح، لأنه شبح الدولة العثمانية، والتي خططت قبل 105 عاما للمجزرة الأرمينية، لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك مجددا"، على حد تعبيره.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين باكو ويريفان صاح الأحد على طول الجبهة، وتبادلا الاتهامات بقصف المدنيين، وأعلنت أنقرة دعمها الكامل لأذربيجان في هذا الصراع.