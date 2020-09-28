دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، على تضامنها مع دولة أسلافها، أرمينيا، ضد أذربيجان، في ظل التصعيد العسكري بين البلدين حول إقليم ناغورني قره باغ، مطالبة واشنطن بتحذير تركيا من "إرسال أسلحة ومقاتلين" إلى أذربيجان، على حد تعبيرها.

وقالت كارداشيان، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر، إن "الأرمن في آرتساخ (قره باغ) يتعرضون للهجوم. نصلي من أجل الرجال والنساء الشجعان الذي يخاطرون بحياتهم من أجل حماية آرتساخ وأرمينيا".

ورأت كارداشيان أن "الأخبار مضللة، وهذه ليست اشتباكات"، وقالت إن "أرمينيا ضحية لهجمات غير مبررة من قبل أذربيجان وحملة التضليل المتوقع أن تصاحبها"، وأضافت أن "أذربيجان تحجب وسائل التواصل الاجتماعي باستثناء الدعاية الحربية".

وطالبت كارداشيان بإرسال مراقبين دوليين للتحقيق، و"اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية دولية لمنع التصعيد غير الضروري والمأساة"، وحثت على المشاركة في عريضة عبر موقع على الإنترنت تطالب بإدانة "العدوان الأذربيجاني".

ودعت كارداشيان البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي إلى مطالبة أذربيجان بوقف "جميع الاستخدامات الهجومية للقوة"، و"قطع جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لأذربيجان التي تُستخدم ضد الأرمن"، و"تحذير تركيا لوقف إرسال الأسلحة والمقاتلين إلى باكو".