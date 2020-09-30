بايدن يضغط ترامب لأسلوب تعامله مع كورونا.. إليكم كيف رد الرئيس

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— شن المرشح الديمقراطي بسباق الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، هجوما لاذعا ضد منافسه، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حول قضية التعامل مع فيروس كورونا الجديد أو ما يعُرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك خلال المناظرة الرئاسية الأولى بينهما، مساء الثلاثاء، حيث ألقى بايدن الضوء على وفاة أكثر من 200 ألف شخص (بأمريكا) بسبب الفيروس في حين اكتشاف إصابات نحو 40 ألف شخص بالفيروس بصورة يومية، قائلا: "الرئيس ليس لديه خطة، ولم يقدم أي شيء".

وقال بايدن مخاطبا ترامب مطالبا إياه بالخروج من قبوه والخروج من "فخّه الرملي وملاعب الغولف" في سبيل جمع كلمة الديمقراطيين والجمهوريين حول ما يجب فعله لإنقاذ الأرواح.

من جهته جادل ترامب منافسه عبر المقارنة الأرقام مع دول أخرى متعهدا بأن اللقاح والعلاجات المنقذة للحياة قريبة جدا، مؤكدا بقوله: "هذا خطأ الصين، ما كان يجب للأمر أن يحدث أبدا"، مضيفا: "قمنا بعمل رائع"، متهما "الإعلام الكاذب" بتشويه سجله بموضوع الفيروس".

وخاطب ترامب بايدن قائلا: "كنت لتفقد أشخاصا أكثر بكثير (لو كان هو الرئيس الأمريكي في مواجهة هذه الجائحة)".