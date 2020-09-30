ترامب وبايدن ينشران مقاطع فيديو من المناظرة.. إليكم ما اختاراه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية 2020 مقاطع فيديو من المناظرة الحادة التي جرت بينهما، مساء الثلاثاء.

Joe Biden refuses to answer questions on whether or not he would pack the Supreme Court #Debates2020 https://t.co/FiOQxlg4PL

الرئيس الأمريكي نشر عدة مقاطع فيديو من المناظرة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ملقيا الضوء على جوانب معينة من المناظرة، منها مقطع فيديو بتعليق قال فيه: "يرفض جو بايدن الإجابة على سؤال حول المحكمة العليا".

If we listened to Joe Biden on coronavirus, millions of people would have died! https://t.co/zFRTHPIWwW

وفي تغريدة منفصلة نشر ترامب مقطع فيديو من إجابة منافسه حول موضوع فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19"، قائلا بتعليق: "إذا استمعنا لجو بايدن في موضوع فيروس كورونا لتوفي الملايين من الناس".

.@realDonaldTrump wants to cut health care for millions during a global pandemic. Seems accurate. https://t.co/LUMGbBqk2I

من جهته نشر بايدن مقطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، حول مضوع الرعاية الصحية، قال في تعليق فيه: "دونالد ترامب يريد قطع الرعاية الصحية عن الملايين من الناس خلال جائحة عالمية. يبدو صحيحا".

Donald Trump talks a lot about the art of the deal. But under his watch, China has perfected the art of the steal. https://t.co/OSTsHHTtBQ

وفي تغريدة منفصلة نشر جو بايدن مقطع فيديو آخر حول توتر العلاقات مع الصين خلال فترة ترامب الرئاسية، قائلا في تعليق: "دونالد ترامب يتحدث كثيرا عن فن الصفقات، ولكن تحت نظره، الصين حققت الكمال في فن الحديد".

وتنقسم المناظرة إلى 6 أجزاء يتناول كل جزء موضوعا معينا، هي كل من: سجلات ترامب وبايدن، والمحكمة العليا، وفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، العنف والعرق في المدن، ونزاهة الانتخابات، وفقا لمفوضية المناظرات الرئاسية.