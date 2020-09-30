ترامب وبايدن ينشران مقاطع فيديو من المناظرة.. إليكم ما اختاراه

العالم
نشر
دقيقتين قراءة
ترامب (يمين) بايدن (يسار) الصورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية 2020 مقاطع فيديو من المناظرة الحادة التي جرت بينهما، مساء الثلاثاء.

الرئيس الأمريكي نشر عدة مقاطع فيديو من المناظرة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ملقيا الضوء على جوانب معينة من المناظرة، منها مقطع فيديو بتعليق قال فيه: "يرفض جو بايدن الإجابة على سؤال حول المحكمة العليا".

وفي تغريدة منفصلة نشر ترامب مقطع فيديو من إجابة منافسه حول موضوع فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19"، قائلا بتعليق: "إذا استمعنا لجو بايدن في موضوع فيروس كورونا لتوفي الملايين من الناس".

من جهته نشر بايدن مقطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، حول مضوع الرعاية الصحية، قال في تعليق فيه: "دونالد ترامب يريد قطع الرعاية الصحية عن الملايين من الناس خلال جائحة عالمية. يبدو صحيحا".

وفي تغريدة منفصلة نشر جو بايدن مقطع فيديو آخر حول توتر العلاقات مع الصين خلال فترة ترامب الرئاسية، قائلا في تعليق: "دونالد ترامب يتحدث كثيرا عن فن الصفقات، ولكن تحت نظره، الصين حققت الكمال في فن الحديد".

وتنقسم المناظرة إلى 6 أجزاء يتناول كل جزء موضوعا معينا، هي كل من: سجلات ترامب وبايدن، والمحكمة العليا، وفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، العنف والعرق في المدن، ونزاهة الانتخابات، وفقا لمفوضية المناظرات الرئاسية.

قد يهمك أيضاً

إهانات وفوضى ومقاطعة بأول مناظرة بين ترامب وبايدن

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.