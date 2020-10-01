"لدينا الآن مشكلة دستورية".. وودورد يعلق لـCNN على مناظرة ترامب وبايدن

"هل لك أن تخرس يا رجل".. ترامب وبايدن يتراشقان الشتائم في أول مناظرة بينهما

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقّب الإعلامي الأمريكي بوب وودورد، على المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، قائلا إن "لدينا الآن مشكلة دستورية".

وأوضح وودورد في مقابلة مع الزميل وولف بليتزر لـCNN: "الناس يتحدثون عن مفوضية المناظرات وهذه (المفوضية) ليست في الدستور، ولدينا الآن مشكلة دستورية، الفرع التنفيذي وهو الرئيس من الواضح أنه لا يستطيع دفع العملية الانتخابية للاستقرار بل على العكس يقوم بدفعها لعدم الاستقرار.."

وأضاف: "المحكمة العليا ليس لديها القوة في هذا الوقت، ولكن الكونغرس لديه القدرة، وبالنسبة لي يبدو أن الأوضاع وصلت درجة الغليان، على الكونغرس التصرف بسرعة الكرة في ملعبهم، عليهم القيام بأمر ما لدفع صوب اتفاق دستوري يضمن استقرار العملية الانتخابية.."

وذبكر أن أولى المناظرات الرئاسية، مساء الثلاثاء، تحولت سريعا إلى حالة فوضى بعد استمرار ترامب بمقاطعة منافسه الذي وصفه بـ"المهرج" قائلا إنه "أسوأ رئيس للولايات المتحدة الأمريكية"، وهاجم ترامب منافسه بايدن وقاطعه مرارا خلال إجاباته حتى أنه تجادل مع المحاور، كريس والاس من بدايات طرح موضوع الرعاية الصحية ليخرج الأمر عن السيطرة، وقال بايدن بعد استمرار ترامب بالمقاطعة: "دونالد، هل يمكنك البقاء صامتا لدقيقة"، ومع استمرار المقاطعة قال بايدن: "هل يمكنك الصمت يا رجل".