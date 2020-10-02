مصدر لـCNN بايدن سيجري فحص كورونا بعد إعلان إصابة ترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— سيجري جو بايدن، المرشح الديمقراطي في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، فحص فيروس كورونا الجديد، صباحا، أو ما بات يُعرف بـ"كوفيد-19" وفقا لمصدر مطلع في تصريح لـCNN.

وكان بايدن قد خاض المناظرة الرئاسية الأولى مع ترامب معا على منصة واحدة، المرشحان لم يتصافحا مع بعضهما أو مع المحاور في هذه المناظرة، إلا أن بايدن وترامب لم يرتديا كمامات خلال الحدث.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، الجمعة عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا الجديد، عبر تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "اليوم ميلانيا وأنا ظهرت نتيجة فحصنا لكوفيد 19 إيجابية، سنبدأ فترة العزل وعملية العلاج حالا، سنتخطى هذا معا".

من جهتها نشرت ميلانيا تغريدة قالت فيها: ""كما فعل الكثير من الأمريكيين هذا العام، الرئيس الأمريكي وأنا نخضع للعزل في المنزل بعد ثبوت إصابتنا بكوفيد-19، شعورنا جيد وقمت بتأجيل كل الارتباطات المقبلة، أرجو أن تتأكدوا بأنكم باقون بسلامة وسنتجاوز هذا معا."