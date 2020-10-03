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(CNN)-- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه إلى مستشفى والتر ريد الطبي العسكري قريبًا، في معرض تعليقها على وضعه الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت ماكناني: "لا يزال الرئيس ترامب في حالة جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم"، لافتة أنه "بدافع الحذر الشديد، وبناءً على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكدت مُتحدثة البيت الأبيض تقدير ترامب وزوجته (ميلانيا ) المٌصابة أيضًا بفيروس كورونا، للدعم الذي تلقياه.

وفي سياق متصل، هبطت إحدى طائرات مشاة البحرية الأمريكية في البيت الأبيض، وستصطحب الرئيس الأمريكي إلى مركز والتر ريد الطبي، حيث قالت مُتحدثة البيت الأبيض إن ترامب سيقضي بضع ليالٍ داخله.

وفي حالة نقل الرئيس عبر طائرة Marine One، فهناك طرق لتقليل تعرض الموظفين الرئيسيين الآخرين للعدوى على متن الطائرة.

وقال جوناثان واكرو، العميل السابق في الخدمة السرية الأمريكية، لـCNN إن المقصورة الأمامية لمارين وان يمكن إغلاقها، التي ستشمل الطيار ورئيس الطاقم. وقال واكرو إن الطاقم يمكنه أيضًا العمل على الهواء الإضافي.

وسيتعين على عملاء الخدمة السرية المسافرين مع الرئيس ارتداء أقنعة N95 الطبية وغيرها من معدات الحماية الشخصية لمنع الاستنشاق.

وفي وقت سابق، قال شخص مطلع على الأمر إن ترامب يعاني من حمى منذ صباح اليوم، إلا ان المصدر أشار إلى أن الحمى لا تزال متوافقة مع وصف البيت الأبيض السابق للأعراض بأنها "خفيفة".

كما قال طبيب ترامب إنه يعاني من "الإرهاق، يزال الرئيس منهكًا، كن معنوياته جيدة"، بعد إعلان ثبوت إصابته وزوجته بفيروس كورونا في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأضاف طبيب الرئيس الأمريكي أنه تم إعطائه جرعة من عقار Regeneron وكوكتيل من الأجسام المضادة.