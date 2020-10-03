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مسؤولون في حملة ترامب لـCNN: وضع الرئيس خطير ويعاني من صعوبات في التنفس

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عوامل تزيد من خطورة إصابة ترامب بفيروس كورونا.. وما الإجراءات التي يجب أن يتخذها؟

(CNN)-- قال أطباء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه في حالة جيدة، حيث لا يعاني من حمى ولا صعوبة في التنفس ولا آثار خطيرة أخرى على ما يبدو من إصابته بفيروس كورونا.

وقال طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، في إفادة صحفية: "هذا الصباح، الرئيس في حالة جيدة للغاية".

وأضاف كونلي: "الأسبوع الأول من (الإصابة بـ) فيروس كورونا، خاصة الأيام من 7 إلى 10، هي الأكثر أهمية في تحديد المسار المحتمل لهذا المرض".

وتابع: "في هذا الوقت أنا والفريق سعداء للغاية بالتقدم الذي أحرزه الرئيس"، لافتا أن ترامب كان يوم "الخميس يعاني من سعال خفيف وبعض احتقان الأنف، والتعب، وكلها تتحسن".

وقال كونلي إن ترامب لم يعان من الحمى لمدة 24 ساعة وكان مستوى الأكسجين طبيعيًا.

ونفى كونلي وضع ترامب على أجهزة التنفس، بعد نقله إلى المستشفى. وقال إن مستوى تشبع الدم لديه يبلغ 96، مما يشير إلى أنه يحصل على كمية كافية من الأكسجين.

وأشار كونلي إلى أن ترامب كان يعاني من "سعال خفيف.. ويعاني من الحمى"، وأنه "أكثر من أي شيء (فإنه) يشعر أنه مُنهك".

يأتي هذا فيما قال شخص مطلع على الأمر إن ترامب كان مستيقظًا ويعمل هذا الصباح في مستشفى والتر ريد العسكري.

وأضاف المصدر لـCNN، أنه ما زال يعاني من حمى خفيفة ومحتقنة، على غرار ما حدث عندما دخل المستشفى مساء الجمعة.

ويوم الجمعة، نُقل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض إلى مستشفى والتر ريد العسكري عبر طائرة مروحية، بعد ساعات من الإعلان عن إصابته وزوجته (ميلانيا ترامب).