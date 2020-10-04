بعد نفي طبيبه.. مصدر مقرب من البيت الأبيض: ترامب تلقى أكسجينًا إضافيًا

هذا ما قاله أطباء ترامب عن آخر مستجدات حالته الصحية

سانجاي غوبتا عن علاج ترامب التجريبي: هناك قدر من القلق

مسؤولون في حملة ترامب لـCNN: وضع الرئيس خطير ويعاني من صعوبات في التنفس

عبرت عن غضبها بـ"الشتائم".. تسجيل سري لميلانيا ترامب تشكو من عملها في البيت الأبيض

(CNN)-- قال مصدر مُقرب من البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى أكسجينًا إضافيًا منذ أن بدء إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن ترامب "حصل بالتأكيد على أكسجين"، موضحًا أن ذلك حدث يوم الجمعة.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال طبيب ترامب، الدكتور شون كونلي، للصحفيين إن الرئيس "ليس على الأكسجين في الوقت الحالي".

وعندما سُئل عما إذا كان قد حصل على كل شيء، لم يرد كونلي بشكل مباشر، قائلاً "لم يكن بحاجة إلى أي شيء هذا الصباح على الإطلاق."

وردًا على سؤال عما إذا كان قد تلقى أكسجينًا إضافيًا كجزء من علاجه من فيروس كورونا، قال كونلي: "في الوقت الحالي لا يفعل ذلك".

وأضاف: "بالأمس واليوم، لم يكن يأخذ الأكسجين"، ثم قال كونلي فقط عند الضغط عليه لمعرفة ما إذا كان قد خضع له أثناء العلاج، أجاب: "إنه ليس على الأكسجين"

وطلبت CNN توضيحًا حول ما قاله طبيب ترامب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة قصة تلقي ترامب لأكسجين إضافي.

وذكرت CNN يوم الجمعة أن الرئيس كان يواجه صعوبة في التنفس.