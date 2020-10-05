نشر الأحد ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنصاره المتجمعين في محيط مستشفى والتر ريد العسكري، بالخروج لتحيتهم عبر سيارة سوداء رباعية الدفع.

وأظهرت لقطات حية جرى تناقلها في محيط المستشفى، ترامب وهو داخل السيارة ويرتدي كمامة، فيما لوح بيديه لتحية مؤيديه.

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital. https://t.co/3phtKthqTH

وفي وقت لم تتضح وجهة ترامب، إلا أنه قال مقطع فيديو نشره في حسابه قبل خروجه من المستشفى، أنه سيقوم بـ"زيارة مفاجئة صغيرة" لأنصار.

وأضاف ترامب: كانت رحلة ممتعة، تعلمت الكثير عن فيروس كورونا، في مدرسة حقيقية، أنا حقيقة ذاهب إلى المدرسة، أنا فهمته (الوباء)، نحن نحب الولايات المتحدة، ونحب ما حدث".

ونقل ترامب إلى مستشفى والتر ريد بولاية ميريلاند، يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلانه إصابته وزوجته ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.