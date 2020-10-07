إيران تُحذر أذربيجان وأرمينيا بعد سقوط قذائف داخل أراضيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن طهران وجهت احتجاجًا إلى أذربيجان وأرمينيا، بعد سقوط قذائف في داخل أراضيها، بسبب أعمال القتال الدائرة بين البلدين جراء النزاع على إقليم ناغورني كاراباخ.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، إن إيران قدمت احتجاجًا رسميًا إلى البلدين، مُؤكدا أن بلاده لن تتغاضى عن أمن رعاياها.

وأضاف زادة أن ما حدث "يشكل انتهاكا لسيادة الأراضي وزعزعة للأمن وخسائر مالية بحق مواطنينا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وقال مُتحدث الخارجية الإيرانية: "طلبنا من كلا الجانبين بأن يتخذا كافة التدابير الأمنية اللازمة في إطار العلاقات الودية ومعايير حسن الجوار، من أجل احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدم تكرار مثل هذه الأحداث المرفوضة".

ونقلت وكالة "إرنا" عن نائب محافظ إقليم أردبيل الإيراني بهروز ندائي، قوله إن تساقط صواریخ وقذائف هاون على المناطق الحدودية للمحافظة بسبب النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، لم يتسبب في أي إصابات أو خسائر.

وأكد "ندائي" أنه "تم توجيه التحذيرات اللازمة لجمهوريتي أذربيجان وأرمينيا بشأن سقوط صواريخ وقذائف هاون على الأراضي الإيرانية".

وأشارت إرنا إلى أن 4 مدن في محافظة أردبيل الإيرانية تعتبر متاخمة للحدود مع أذربيجان، وذلك لمسافة تمتد 380 كيلومترًا.