أُصيبت بكورونا قبل ترامب.. من هي هوب هيكس؟

(CNN)-- أصدر طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، مذكرة جديدة حول حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، مُدعيًا أنه "خالٍ من الأعراض لأكثر من 24 ساعة".

وكتب كونلي أن ترامب "لم يحتج إلى أي أكسجين إضافي ولم يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله الأول إلى المستشفى"، وكان "خاليًا من الحمى لأكثر من 4 أيام".

وقال كونلي إن اختبارات ترامب "أظهرت مستويات يمكن اكتشافها من الأجسام المضادة من الغلوبين المناعي ضد SARS-CoV-2 من المعامل التي تم سحبها يوم الاثنين".

ولم يتحدث كونلي إلى الصحفيين منذ يوم الاثنين، يوم خروج ترامب من مستشفى والتر ريد العسكري في ولاية ميريلاند، الذي نُقل إليه الجمعة الماضي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.