دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بيان مشترك أعربت 39 دولة عبر ممثليها في الأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن الانتهاكات الصينية ضد مسلمي الإيغور في شينجيانغ ووضع حقوق الإنسان مع التطورات الأخيرة في هونغ كونغ.

وقال الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسغن إن "البيان المشترك مؤشر واضح على تنامي القلق العالمي بشأن السياسة الصينية تجاه أقلية الإيغور المسلمة"، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة.

وأضاف نيابة عن الدول التي أصدرت البيان: "نطالب الصين بإغلاق معسكرات الاحتجاز في شينجيانغ، وأن تتوقف عن هدم المساجد والمواقع الدينية وأن تنهي العمالة القسرية والإجبار على الحد من الإنجاب".

وحول هونغ كونغ، قال السفير البريطاني جوناثان آلان إن فرض قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ هو انتهاك خطير للإعلان البريطاني الصيني المشترك الملزم قانونا ووضع هونغ كونغ ويهدد بشكل مباشر الحقوق والحريات.

وأضاف السفير البريطاني أن "فرض القانون تم بنية واضحة للقضاء على المعارضة"، وتابع بالقول: "لأننا نقر بالدور الصيني في العالم، فإننا نتوقع من الصين الوفاء بتعهداتها ومسؤولياتها الدولية". وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، ونقـل دعوة الدول التي أصدرت البيان، للصين لإعادة النظر في نهجها.

والدول التي أصدرت البيان هي: ألبانيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، كرواتيا، الدنمارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هايتي، هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليثوانيا، لوكسمبورغ، جمهورية جزر المارشال، موناكو، ناورو، هولندا، نيوزيلندا، شمال مقدونيا، النرويج، بالاو، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.