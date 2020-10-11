دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتخذت شركة تويتر إجراءًا سريعًا ضد تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إنه اكتسب مناعة ضد فيروس كورونا، بعد إصابته به.

ووسم تويتر تغريدة ترامب، بوضعه عبارة تقول إنها تشكل انتهاكًا لسياسات الشبكة بشأن نشر الأخبار المُضللة، واحتمالية كونها معلومات ضارة ومؤذية.

وفي وقت سابق، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون دليل، أنه لديه حصانة "مدى الحياة" من فيروس كورونا، بعد تعافيه الواضح من الوباء، ودافع عن قراره بإلقاء خطاب أمام حشد في البيت الأبيض، أمس السبت، بعد أقل من أسبوع من مغادرته مستشفى.

وأضاف ترامب، في برنامج "Sunday Morning Futures" على قناة "فوكس"، أنه يعتقد أنه سيكون محصنًا "ربما لفترة طويلة، ربما لفترة قصيرة، قد تكون مدى الحياة"، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح مقدار المناعة التي يمكن أن يتوقعها الأفراد المصابون سابقًا بعد التعافي.

ولا يوجد دليل على أن الناس يتمتعون بالحصانة إذا أصيبوا مرة واحدة، وتحذر المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص على وجه التحديد من افتراض أنهم محصنون.

وذكر ترامب أن فريقه الطبي أبلغه بأنه "خالٍ" من فيروس كورونا، قبل أن يلقي أول خطاب له أمام حشد يوم السبت، من البيت الأبيض.