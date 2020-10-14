نشر الأربعاء ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2020

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن باريس ومدن فرنسية أخرى ستخضع لحظر تجول ليلي يبدأ يوم السبت في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وسيكون حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا، في مرسيليا وغرينوبل ومونبلييه وتولوز وسانت إتيان وليل وليون.

وقال ماكرون: "الهدف هو تقليص الاتصالات الخاصة التي تعتبر أخطر الاتصالات".

وأضاف ماكرون أن انتهاك حظر التجول الليلي سيُعاقب بغرامة قدرها 135 يورو (حوالي 160 دولارًا) عن المخالفة الأولى، و1500 يورو (1760 دولارًا) إذا تكررت المخالفة.

كما أعلنت الحكومة الفرنسية استئناف حالة الطوارئ الصحية على مستوى البلاد، اعتبارًا من الجمعة، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفرضت فرنسا حالة الطوارئ الصحية للمرة الأولى في 24 مارس أذار الماضي، فيما ألغت حظر التجول في مايو أيار الماضي.

وزاد عدد حالات فيروس كورونا في فرنسا إلى 798 ألفا و257 حالة حتى صباح الأربعاء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.