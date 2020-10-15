(CNN)-- روت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجربتها مع فيروس كورونا، قائلة إن اختباراتها حاليًا سلبية للوباء، لكن نجلها بارون، 14 عامًا، جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

وكتبت، في مقال نُشر على موقع البيت الأبيض، بعد تشخيص إصابتها والرئيس الأمريكي: "بطبيعة الحال، ذهب عقلي على الفور إلى ابننا".

وكان اختبار بارون سلبيًا في البداية، لكن تم اختباره مرة أخرى وظهر أنه إيجابي. وقالت ميلانيا ترامب إن بارون "لم تظهر عليه أعراض"، وقد أثبتت الاختبارات الآن أنها سلبية.

أما بالنسبة لأعراضها، فقالت إنها كانت "في حدها الأدنى، على الرغم من أنها ضربتني جميعًا مرة واحدة ويبدو أنها كانت عبارة عن قطار سريع من الأعراض في الأيام التالية".

وأشارت ميلانيا ترامب إلى أنها كانت تعاني من آلام في الجسم وسعال وصداع وكانت متعبة للغاية.

وعن خطة علاجها، قالت: "اخترت أن أسلك طريقًا طبيعيًا أكثر من حيث الطب، وأختار المزيد من الفيتامينات والأغذية الصحية. كان حولنا مقدمو رعاية رائعون وسنكون ممتنون إلى الأبد للرعاية الطبية وحسن التقدير المهني، تلقينا من الدكتور (شون) كونلي (طبيب البيت الأبيض) وفريقه. لقد كان شعورًا غير مألوف بالنسبة لي أن أكون صبورًا بدلاً من شخص يحاول تشجيع أمتنا على البقاء بصحة جيدة وآمنة".

وتابعت: "بصفتي المريض والشخص الذي يستفيد من الكثير من الدعم الطبي، وجدت نفسي أكثر امتنانًا ورهبة تجاه مقدمي الرعاية وأول المستجيبين في كل مكان. إلى الطاقم الطبي وموظفي الإقامة الذين كانوا يعتنون بعائلتنا - الشكر لكم لا يكفي".