ترامب يواجه سؤال الانتقال السلمي للسلطة إذا خسر.. هكذا أجاب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—واجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سؤالا حول التسليم السلمي للسلطة في حال خسر في الانتخابات الأمريكية 2020، في قضية أثارت تفاعلا واسعا بعد تصريحاته الأخيرة وموقفه من نتائج الانتخابات.

وقال الرئيس الأمريكي في حوار على قناة NBC الذي يأتي بالتزامن مع حوار منافسه بايدن على قناة ABC إنه سيقبل الانتقال السلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات إلا أنه استمر بإلقاء شكوك حول نتائج الانتخابات، موجها اتهامات لا أساس لها لإدارة الرئيس السابق، باراك أوباما بالتجسس على حملته الانتخابية.

وقال ترامب: "الجواب هو نعم (سأقبل انتقالا سلميا للسلطة) ولكن أريد أن تكون انتخابات نزيهة وكذلك يريد الجميع.. عندما أرى الآلاف من أوراق الاقتراع ملقاة في القمامة ويصدف أنها تحمل اسمي، فأنا لست سعيدا بذلك".

وأضاف: "أريد ان تكون (الانتخابات) نظيفة، وأشعر حقا بأننا سنفوز، ولكن أريد أن يكون ذلك نظيفا.. انتقال سلمي بالطبع أريد ذلك ولكن من ناحية المبدأ لا أريد انتقالا لأنني أريد الفوز".