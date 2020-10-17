رئيس أذربيجان: مقاتلات F-16 التركية لا تشارك في المعارك ضد أرمينيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توصلت أذربيجان وأرمينيا، السبت، إلى اتفاق على وقف جديد لإطلاق للنار "مؤقتا لأسباب إنسانية"، يبدأ منتصف ليل الأحد (بالتوقيت المحلي)، بعد تجدد القتال في نطاق إقليم ناغورني – كاراباخ المتنازع عليه.

وقالت وزارة الخارجية الأذرية، في بيان، إن باكو ويريفان اتفقتا على "وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية، اعتبارًا من الساعة 00.00 بالتوقيت المحلي يوم 18 أكتوبر".

وأضافت الخارجية الأذرية أن هذا القرار يستند إلى بياني رؤساء أمريكا وفرنسا وروسيا، الذين يمثلون الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 1 و5 أكتوبر تشرين الأول.

وعبر تويتر، نقلت المتحدثة باسم الجيش الأرميني، شوشان ستيبانيان، عن الخارجية الأرمينية، تأكيدها اتفاق الدولتين على "هدنة إنسانية".

ويوم الجمعة، تجددت أعمال القتال بين أرمينيا وأذربيجان الدائر منذ 3 أسابيع، رُغم اتفاقهما الأول المُعلن برعاية روسية، في 10 أكتوبر تشرين الأول.

وتفاقم الأوضاع، الليلة الماضية، بعد مقتل وإصابة العشرات جراء قصف صاروخي، وسط اتهامات متبادلة للدولتين.

ويقع إقليم ناغورني - كاراباخ ضمن أراضي أذربيجان، بينما تعيش أغلبية أرمينية فيه، تسميه بـ"جمهورية آرتساخ"، التي تدعمها أرمينيا.

ويعد القتال القائم حاليًا حلقة في سلسلة نزاع تاريخي اندلع منذ حقبة التسعينيات مع انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.