(CNN)-- بعد قيامه بالتصويت المبكر في ولاية فلوريدا، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولة التشكيك في التصويت عبر البريد، قائلاً إن طريقته التي اختارها كانت "أكثر أمانًا".

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد كان تصويتًا آمنًا للغاية، وأكثر أمانًا بكثير مما كان عليه عندما ترسل بطاقة اقتراع. يمكنني أن أقول لك ذلك. كان كل شيء مثاليًا، صارمًا للغاية، وفقًا للقواعد. عندما ترسل بطاقة اقتراعك، لا يمكن أن تكون آمنة مثل هذا".

واختلف خبراء التصويت مع هجوم ترامب المستمر على التصويت عبر البريد والتشكيك في أمنه وموثوقيته.

وأضاف ترامب، الذي غير مكان تصويته إلى فلوريدا في سبتمبر أيلول من العام الماضي، للصحفيين إنه "لشرف" أن يصوت في الولاية، حيث كانت هناك تجمعات حاشدة يوم الجمعة.

وفلوريدا هي ساحة معركة رئيسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام، وقد خصصت حملتي ترامب ومنافسه الديمقراطية جو بايدن، الكثير من الموارد في الولاية.

وأظهر استطلاع أجرته CNN في فلوريدا هذا الأسبوع أن 50٪ من الناخبين المحتملين يؤيدون بايدن، بينما قال 46٪ إنهم سيصوتون لترامب. والفرق بين الاثنين صحيح على هامش خطأ أخذ العينات في الاستطلاع.

وقال ترامب يوم السبت بعد التصويت في مكتبة بالم بيتش: "لا أعتقد أنه كان هناك أي شيء من هذا القبيل، هذه الروح الهائلة. اسمع إننا نعمل بشكل جيد للغاية في فلوريدا، كما أسمع، في كل مكان آخر".

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي لمن صوَت، قال إنه صوَت لـ"رجل اسمه ترامب".